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Режим ЧС введен в двух районах Приамурья из-за крупных лесных пожаров

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Мазановском и Селемджинском районах Амурской области из-за жаркой погоды и сложной пожароопасной обстановки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Режим ЧС в лесах Селемджинского района установлен в связи с аномально высоким температурным режимом окружающей среды и сильным ветром, способствующими возникновению природных пожаров", - говорится в сообщении.

На территории Селемджинского района действует четыре природных пожара на площади более 13,3 тыс. га, на тушении работают 169 человек.

Температура в пределах 30 градусов держится и в Мазановском районе, где зарегистрировано два природных пожара на площади 2,7 тыс. га. Борьбу с огнем ведут 54 человека.

Как сообщалось, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в Приамурье увеличилась в 1,5 раза и составила 20,1 тыс. га (в предыдущий отчетный период 13,2 тыс. га).

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Теги: Россия, Амурская область
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