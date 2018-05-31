РАН подготовит предложения по взаимодействию с Миннауки

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук формулирует свои предложения по структуре взаимодействия РАН с министерством науки и высшего образования, окончательно они будут готовы после встреч с руководителями государства, заявил глава РАН Александр Сергеев.

"У нас материалы подготовлены, и сейчас во время встреч, которые проходят, мы формулируем свои предложения. Могу сказать, что да - от нас просят неких конкретных материалов. Я думаю, эти конкретные предложения будут сформулированы в течение ближайших нескольких дней после дополнительных консультаций, которые будут с руководителями", - сказал Сергеев журналистам в четверг.

Он добавил, что в РАН действительно есть беспокойство относительно взаимодействия академии и созданного в мае министерства науки и высшего образования. Тем не менее, академик подчеркнул, что идти путем публичных писем и заявлений в СМИ в РАН идти не намерены: в планах консультации с руководством "законодательной и исполнительной ветвей власти".

Сообщение дополняется