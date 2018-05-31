Российский посадочный аппарат для изучения Луны будет стоить более 5 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" потратит 5,3 млрд рублей на создание российского посадочного аппарата для исследования Луны, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В плане-графике закупок госкорпорации на 2018-2020 годы указывается, что на "создание космического комплекса для проведения контактных исследований поверхности Луны в околополярной области (Шифр СЧ ОКР "Луна-Ресурс-1" (ПА))" выделено 5,33 млрд рублей.

Как сообщает НПО имени Лавочкина, аппарат "Луна-Ресурс-ПА" будет участвовать в экспедиции, нацеленной на "доставку на поверхность Луны посадочного аппарата (ПА) и проведение контактных научных исследований в приполярной области Луны".

Экспедиция реализуется совместно с Европейским космическим агентством, запуск аппарата запланирован на 2021 год, говорится в сообщении на сайте предприятия. Помимо посадочного, планируется также запуск орбитального аппарата.

Запуск аппарата будет осуществлен с космодрома "Восточный", отметили в НПО Лавочкина. Его вес составит 2,2 тонны, а срок активного существования - не менее года.

В свою очередь в "Роскосмосе" сообщили, что запуск орбитального аппарата запланирован на 2022 год. В госкорпорации отметили, что Россия готова рассмотреть вопрос сотрудничества с Китаем в реализации миссии.