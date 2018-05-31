Разработка ракеты-носителя "Союз-5" подорожала на 9 млрд рублей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Стоимость разработки новой ракеты-носителя "Союз-5" выросла на 17%, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

В плане-графике закупок госкорпорации "Роскосмос", размещенном в портале, указывается, что на "создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (шифр ОКР - "Феникс")" выделено 61,19 млрд рублей. В феврале в материалах портала указывалась сумма в 52,698 млрд рублей.

Согласно данным сайта госзакупок, в 2018 году на разработку ракеты планируется потратить 2,19 млрд рублей, в 2019 - 4 млрд, в 2020 - 7,58 млрд. Большую часть суммы, 47,4 млрд рублей, планируется потратить после 2020 года.

Летом 2017 года Игорь Комаров, возглавлявший Роскосмос, сообщил в интервью "Интерфаксу", что на создание ракеты выделено 30 млрд рублей. "Создание ракеты, по нашим оценкам, займет в среднем около 7-8 лет, и первый образец, думаю, увидим к 2025 году. В ФКП на создание "Феникса" заложено почти 30 млрд рублей", - сказал Комаров.

Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин сообщил "Интерфаксу", что разработка эскизного проекта ракеты-носителя среднего класса началась в апреле 2017 года. По его словам, испытания ракеты планируется начать в 2022 году на космодроме Байконур в составе совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".

"Ракета-носитель будет универсальной для применения ее в составе космических ракетных комплексов как на космодромах Байконур и Восточный, так и в составе комплекса "Морской старт", - отметил Микрин.

Ракета обеспечит выведение полезных грузов на низкую околоземную орбиту массой до 17 тонн, на геостационарную орбиту - массой до 2,5 тонны. Помимо этого, на базе ракеты-носителя среднего класса будут создаваться первая и вторая ступени перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщил Е.Микрин.