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Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Навального под арестом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг признал законным назначение 25 суток ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш за нарушение правил организации протестной акции, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения", - сказала судья, оглашая своё решение в четверг.

Ранее Тверской суд Москвы признал Ярмыш виновной в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 25 суток административного ареста.

Как установил суд, Ярмыш через интернет призывала граждан выйти на несогласованную акцию 5 мая в центре Москвы, поддержав, таким образом, ее проведение.

В середине апреля сторонники Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая массовой акции "За право быть гражданином" - шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

В ответ власти предложили ряд альтернативных маршрутов в разных районах Москвы, объяснив это решение необходимостью подготовки центра города к параду Победы и другим праздничным мероприятиям. Эти площадки не устроили организаторов и Навального, призвавших в соцсетях выходить 5 мая на Пушкинскую площадь.

Несмотря на предупреждение прокуратуры Москвы о недопустимости участия в несанкционированных акциях, днем 5 мая на Тверской улице собралось, по данным полиции, порядка 1,5 тыс. человек, многие из которых скандировали лозунги против действующей власти и демонстрировали соответствующие плакаты. По официальным данным, на акции были задержаны 300 человек. Оппозиция заявила о задержании более 500 человек. В том числе был задержан Навальный, получивший 30 суток ареста.

Акция оппозиции в Москве 5 мая

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Организаторы несогласованной акции в центре Москвы сообщили о задержании более 140 человекПолиция насчитала 1500 человек на оппозиционном митинге Задержание участников акции на Пушкинской площадиНа митинг пришли члены Национально-освободительного движенияПолиция призывала разойтись собравшихся на Пушкинской площадиЗадержание Алексея Навального
Организаторы несогласованной акции в центре Москвы сообщили о задержании более 140 человек
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Теги: Алексей Навальный, Кира Ярмыш
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