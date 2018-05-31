В России

ВАК пока останется в ведении Миннауки РФ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Высшая аттестационная комиссия (ВАК), которая присуждает ученые степени и звания в России, будет на первых порах подчиняться Министерству науки и высшего образования, заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.

"Да, пока министерству науки", - сказал Сергеев журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли подчиняться ВАК Миннауки.

Тем не менее, академик не исключил, что в будущем эта схема подчинения может измениться.

"Хотя я не исключаю, что если у нас будут выстраиваться нормальные, плодотворные взаимоотношения с руководством министерства науки и высшего образования, Академия наук будет соответствующим достойным образом представлена как партнер, то можно будет обсуждать и какие-то другие варианты", - добавил глава РАН.

Еще на прошлой неделе судьба ВАК была не ясна. 24 мая на "полях" Петербургского международного экономического форума глава Миннауки Михаил Котюков заявил "Интерфаксу", что вопрос подчинения ВАК "пока обсуждается". Информированные источники агентства тогда сообщали, что в числе обсуждаемых вариантов было подчинение ВАК Российской академии наук, а также придание ей независимого статуса.

Между тем, ректор МГУ Ломоносова Виктор Садовничий в комментарии "Интерфаксу" на ПМЭФ высказал мнение, что ВАК должна быть самостоятельной структурой.

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Теги: ВАК, Миннауки
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