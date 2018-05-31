Глава РАН призвал переводить на английский "абсолютно все" научные публикации

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что научные статьи российских ученых должны в обязательном порядке публиковаться на английском языке.

"Уважаемые коллеги, давайте посмотрим на другие страны. Франция, Германия, Япония - Франция, может быть, дольше всех сопротивлялась - они все перешли (стали переводить публикации -ИФ) на английский язык. Я не призываю, чтобы мы забыли русский научный язык - его нужно поддерживать, но абсолютно все наши журналы должны быть переводными. Абсолютно все. Не может быть, чтобы что-то было опубликовано только на русском. Нельзя этого делать", - сказал Сергеев журналистам в четверг.

По его словам, главная проблема в том, что российские ученые привыкли писать статьи на русском, а перевод воспринимают как дополнительную работу. В результате многие работы отечественных специалистов оказываются неизвестными и невостребованными для остального мира. Сергеев добавил, что этот вопрос, в частности, планируется вынести на заседание президиума Российской академии наук 5 июня.