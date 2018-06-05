РАН проведет инвентаризацию всех научных организаций в РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российская академия наук проведёт инвентаризацию научных организаций, чтобы реализовать крупнейшие нацпроекты в области науки, заявил президент Академии Александр Сергеев.

"РАН будет участвовать в 12 крупных проектах страны, главный из них - нацпроект "Наука". В его рамках поставлена амбициозная задача, чтобы через шесть лет Россия попала в пятёрку наиболее научно результативных держав", - сказал Сергеев на пресс-конференции после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы должны реально узнать, из какого положения мы стартуем. Надо провести инвентаризацию не только академических институтов, но и для всей системы научных организаций в стране. Нужно понять, чем мы располагаем", - подчеркнул Сергеев.

Он отметил, что это задача номер один и она будет реализована быстро.