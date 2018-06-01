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Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака

Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения

Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Глава Чечни Рамзан Кадыров (в центре)
Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 100 российских детей будут возвращены на родину из Ирака.

"После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребенка. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в Россию детей привезут в два этапа: первая группа состоит из 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне этого года.

"Подготовлены все необходимые документы для пересечения детьми границы. По остальным проходят соответствующие процедуры",- подчеркнул глава Чечни.

Вторым этапом, рассказал он, станет возвращение детей граждан России, рожденных за пределами страны, таких детей - 45.

"Это очень сложный процесс, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников. Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребенка и упростит процедуру возвращения", - заявил Кадыров.

"Хочу подчеркнуть, что все дети находятся под российской юрисдикцией. У нас также есть договоренность с иракскими властями, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание", - отметил глава Чечни.

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Теги: Рамзан Кадыров, Россия, Ирак
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