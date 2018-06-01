Что случилось этой ночью: пятница, 1 июня

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Еще одна "спецоперация" в деле об "убийстве" Бабченко, письмо Ким Чен Ына Дональду Трампу и новое правительство Италии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Борису Герман, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство журналиста Аркадия Бабченко, арестован на два месяца. Сам Герман при этом уверяет, что его участие в организации "убийства" тоже было спецоперацией — он никого не собирался убивать, а помогал украинской контрразведке выявлять агентуру РФ. В пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак попробуют объяснить дипломатам стран "большой семерки", что на самом деле произошло, и зачем нужна была спецоперация с инсценировкой убийства.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вернет на родину 94 ребенка из Ирака. Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключения. Первую группа детей прибудет уже в июне этого года.

- Пхеньян сообщил, лидер КНДР Ким Чен Ына и глава российского МИД Сергей Лавров договорились провести российско-северокорейский саммит на высшем уровне. Встреча глав государств может состояться в этом году.

- Тем временем в Белом доме выразили заинтересованность письмом от Ким Чен Ына американскому президенту Дональду Трампу, которое ему передаст генерал Ким Ен Чхоль в Вашингтоне. Неизвестно, обнародует ли Трамп текст письма.

- В Италии после нескольких неудачных попыток сформировано правительство. Джузеппе Конте, согласившийся возглавить правительство по просьбе президента страны, представил кандидатов на министерские посты, которые принесут присягу в пятницу.

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