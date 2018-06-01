Восемь детей получили ожоги во время развлекательного шоу в иркутском ТЦ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Восемь детей получили ожоги 1-2 степени во время научно-развлекательного шоу в торговом центре "Комсомолл" в Иркутске, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Равиля Фаттахова.

По ее словам, дети 7-10 лет госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы N3.

"По предварительным данным, вспыхнула спиртосодержащая жидкость во время одного из опытов", - сообщил агентству источник в экстренных службах региона.

В Минздраве отметили, что дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре "Гравитация", расположенном в торговом центре. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы N3.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко поручил подготовить койки и мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. На месте продолжают дежурить две бригады медработников: бригада скорой медицинской помощи и бригада медицины катастроф на случай, если медицинская помощь потребуется кому-то еще.

Ситуация находится на контроле у руководства министерства здравоохранения Иркутской области. О произошедшем доложено руководству региона.