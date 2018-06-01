Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - По факту происшествия в торговом центре "Комсомолл" в Иркутске, в результате которого детей несколько детей получили ожоги, задержаны технический директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.

"Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги", - говорится в сообщении следственного управления.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, в торговом центре вспыхнула спиртосодержащая жидкость, однако это не привело к развитию пожара. Должен был сработать пожарный извещатель, но этого не произошло, и посетители торгового центра не были своевременно эвакуированы. Их вывели прибывшие на место пожарные.

Трое пострадавших детей после осмотра врачами отправлены на амбулаторное лечение.

"Остальные пятеро пострадавших госпитализированы в ожоговое отделение. Один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела, у двоих детей ожог - до 15%, у остальных - 10%. Возраст детей - 6-12 лет", - сообщает областной минздрав.