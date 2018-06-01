Совершивший аварийную посадку под Омском вертолет Ми-8 возвращался с ремонта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в Омской области, был недавно отремонтирован, сообщила собственник вертолета авиакомпания "Полярные авиалинии".

"Экипаж "Полярных авиалиний" выполнял перегон вертолета после капитального ремонта на Омском авиационном заводе", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что экипаж сработал слаженно и профессионально, пострадавших не было.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 около 08:05 по московскому времени совершил вынужденную посадку в районе села Петровка Омского района Омской области, на борту находилось два авиатехника и три члена экипажа.

В результате происшествия никто не пострадал. При посадке вертолет повредил хвостовую балку, колесо левой стойки шасси, был пробит левый подвесной топливный бак, повреждены законцовки лопастей несущего винта, также получил повреждение сам фюзеляж.

По предварительным данным, причиной посадки стала птица, попавшая в двигатель.

Вертолет летел из Омска в Новосибирск.