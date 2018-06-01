Ми-8 совершил аварийную посадку в Омской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Полярные авиалинии", совершил вынужденную посадку в Омской области в пятницу, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Инцидент произошел в 08:05 по московскому времени в районе села Петровское недалеко от Омска, по предварительным данным, жертв нет", - сказала она.

По данному факту проводится проверка, уточняется информация о пострадавших и повреждениях вертолета.

По одним данным, пассажиров на борту не было. По данным ГУ МЧС России по Омской области, на борту находились пять человек, пострадавших нет.

Со своей стороны старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Яна Стрижова сообщила агентству, что на место происшествия выехала следственная группа.

"В результате инцидента пробит топливный бак, повреждены лопасти и вертолета, непосредственной причиной посадки, по одной из версий, стало попадание птицы в двигатель", - сказала Стрижова.

Она также подтвердила, что на борту вертолета находилось пять человек: три члена экипажа и два техника.

Вертолет летел из Омска в Новосибирск.