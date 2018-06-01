В Кремле не исключили проведения встречи Путина и Ким Чен Ына до конца года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в текущем году, ее детали будут согласовываться по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, такая встреча может состояться", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

По словам Пескова, "ее модальности и время будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам".

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Как сообщалось, российский министр пригласил северокорейского лидера в Россию, а тот в свою очередь попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу.

"В беседе (Ким Чен Ын и Лавров - ИФ) договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году , когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", - говорится в сообщении официального северокорейского агентства ЦТАК.