Ким Чен Ын и Лавров договорились о российско-северокорейском саммите

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи на высшем уровне в текущем году, сообщает в пятницу официальное северокорейское агентство ЦТАК. Агентство отмечает, что Ким Чен Ын провел "дружественную и полезную беседу" с российским министром иностранных дел.

"В беседе (Ким Чен Ын и Сергей Лавров - ИФ) договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи", - говорится в сообщении ЦТАК.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил главе российского государства об итогах своей поездки в КНДР, поэтому еще рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. "Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра", - сказал Песков.

В сообщении ЦТАК также говорится, что в ходе встречи Ким Чен Ына и Сергея Лаврова обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе. Лидер КНДР заявил, что воля его страны "к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой" и отметил, что "желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон", пишет агентство.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, Ким Чен Ын и Сергей Лавров "обсудили вопросы по расширению и развитию отношений политико-экономического сотрудничества между двумя странами и тесному содействию".

Лидер КНДР "попросил передать признательный привет президенту" РФ Владимиру Путину и выразил благодарность "за самое теплое послание", отмечает ЦТАК.