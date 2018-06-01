"ВКонтакте" запустила алгоритм защиты уникального контента "Немезида"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" запустила собственный алгоритм защиты уникального контента на базе технологии искусственного интеллекта "Немезида", говорится в пресс-релизе компании.

"Искусственный интеллект в автоматическом режиме ищет повторяющиеся публикации и отправляет их на рассмотрение специальной команде модераторов", - указано в сообщении. "Немезида" начнет рассылать предупреждения распространителям неоригинального контента с 15 июня.

"Дополнительное время позволит сообществам подготовиться к запуску алгоритма и адаптировать работу над контентом. Мы же за это время сможем оценить качество жалоб и посмотрим на работу алгоритма в действии", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе "ВКонтакте".

На неоригинальный контент по-прежнему сможет пожаловаться любой пользователь "ВКонтакте", к заявке необходимо прикрепить ссылку на оригинальную запись в соцсети. Правообладатели могут сообщить о нарушении интеллектуальных прав через специальную форму DMCA. На базе жалоб "Немезида" будет обучаться самостоятельно и более точно выявлять неоригинальный контент.

Поступающие жалобы обрабатывает команда модераторов "ВКонтакте". Оспорить предупреждения о нарушении авторских прав сообщества могут в течение суток.

"ВКонтакте" на 100% принадлежит интернет-холдингу Mail.ru Group. Выручка социальной сети в I квартале 2018 года выросла на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,2 млрд рублей. Показатель EBITDA "ВКонтакте" увеличилась на 35,5% до 2,5 млрд рублей. Рентабельность соцсети по EBITDA сократилась до 59% с 69,8% годом ранее.