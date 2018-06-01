Приставы изъяли технику в офисе калининградской газеты "Новые колеса"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде в редакцию газеты "Новые колеса" прибыли судебные приставы и приступили к описи и изъятию имущества, сообщил "Интерфаксу" журналист Александр Захаров.

"В редакцию пришла группа судебных приставов с вооруженной охраной. Они предъявили постановление суда, на основании которого начали опись имущества. Речь идет о том, что имущество описывается в рамках долговых обязательств редактора и владельца газеты Игоря Рудникова, который находится под следствием и содержится в СИЗО", - рассказал Захаров.

По его словам, приставы намерены вывезти всю оргтехнику и ожидают прибытия машины.

"Мы считаем, что изъятие оргтехники последовало после того, как было заявлено, что газета вскоре намерена выйти в электронном виде", - сказал журналист.

1 ноября 2017 года в редакции газеты "Новые колеса" был проведен обыск и задержан ее главный редактор и депутат Калининградской областной думы Рудников. Он подозревается в получении крупной взятки за непубликацию критического материала.

Следственные действия проводили сотрудники центрального аппарата СКР, они же занимаются и расследованием уголовного дела, возбужденного позже. В настоящее время Рудников находится в Московском СИЗО "Лефортово".

21 ноября 2017 года Калининградская областная дума лишила Рудникова полномочий депутата по требованию региональной прокуратуры. Основанием для этого стала прокурорская проверка, которая выявила, что депутат грубо нарушил федеральное выборное законодательство.

Депутат в ходе избирательной кампании 2016 года скрыл факт получения документа на постоянное жительство в США в 2013 году, действительного до 2026 года.

Еженедельник "Новые колеса" публиковал материалы о громких региональных скандалах, всевозможных разоблачениях и тайной жизни политиков, депутатов, чиновников и силовиков. Издание не раз выступало ответчиком в судах. В настоящее время газета не выходит в печатном виде из-за финансовых трудностей.

Ранее в отношении Рудникова было возбуждено сразу пять уголовных дел, связанных с газетными публикациями.