Крым из-за засухи соберет вдвое меньше зерна, чем в 2017 году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Аграрии республики Крым соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего - всего 800 тысяч тонн - из-за плохой погоды, четыре района уже готовы объявить чрезвычайную ситуацию "засуха", сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства региона в пятницу.

"Если в 2017 году валовый сбор зерновых составил 1 млн 600 тысяч тонн, то в этом году мы соберем около 800 тысяч тонн. Ожидается собрать в среднем от 15 до 19 центнеров с гектара. Но, если не будет осадков, эти цифры могут быть еще ниже", - отметил глава Минсельхоза региона Андрей Рюмшин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

По информации руководителя профильного ведомства, Красногвардейский, Советский, Первомайский, Нижнегорский районы полуострова подготовили документы для объявления чрезвычайной ситуации из-за засухи. Красноперекопский и Джанкойский районы готовятся к ЧС.

Как сообщалось, плохое состоянии посевов обусловлено сухой осенью без осадков, не позволившей в оптимальные агротехнические сроки провести сев, и теплой с незначительными осадками зимой.

Ущерб, который понесли аграрии Крыма от засухи, составил, по предварительным данным, более 1 млрд рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов в мае.