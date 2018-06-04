Главные новости
В миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски
В России

Режим ЧС в связи с угрозой срыва посевной введен в семи районах Томской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти семи районов Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы срыва посевной кампании в условиях большого количества осадков и холодной погоды, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В связи с угрозой срыва сроков сева из-за избыточного переувлажнения почвы, большого количества осадков и низких температур режим локальных ЧС к сегодняшнему дню, 4 июня, объявлен в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, хозяйства провели яровой сев на 148,6 тыс. га, или 66% запланированных площадей. При этом в прошлом году на аналогичную дату было засеяно 90,2% площадей. План по севу зерновых и зернобобовых культур выполнен на 68,5%, овощей - на 55,5%.

Аномально холодная погода с большим количеством осадков установилась по всей Сибири. Накануне режимы ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, срывающими сроки посевных работ, были объявлены в Новосибирской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что хозяйства региона приступили к весенним полевым работам 27 апреля, они намерены засеять в этом году 361,4 тыс. га: яровые культуры на площади 245,5 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые - на площади 184,8 тыс. га. Кормовые культуры посеют на площади 138 тыс. га, картофель и овощи - на 1,8 тыс. га.

По данным на 22 мая, хозяйства региона отставали от среднестатистических темпов посевной на 40%, однако, как заверял вице-губернатор Томской области, "паники нет".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Томская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
 Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
 Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублейПодробнее
Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам
Наиболее острые проблемы решаются сразуПодробнее
 РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
 Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на дачеПочти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Около 9% собираются в Крым в этом году, еще 42% россиян не исключают, что посетят полуостров в следующем сезонеПодробнее
 Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций ДерипаскиЭкономикаFT узнала о возможности слияния банков UniCredit и Societe GeneraleВ миреЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекВ РоссииОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам

Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство

Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоСотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянии Подробнее

Мутко прокомментировал выбор Черчесова по составу сборной РФ на ЧМ-2018

Он призвал оказать доверие главному тренеру национальной команды страны Подробнее

Песков посетовал на "дефицит инициативы" из США по поводу встречи Путина и Трампа

Ким Чен Ын не передавал ответного послания Путину во время визита Лаврова

Россиянин приговорен в Белоруссии к 18 годам тюрьмы за перевозку 285 кг гашиша

Россияне подготовили к "прямой линии" с Путиным почти миллион вопросов

"Желтый" уровень погодной опасности в Московском регионе продлили до 5 июня

Число жертв атаки террористов на съезде богословов в Кабуле выросло до 14 человек

Информирование россиян о президентских выборах обошлось почти в 700 млн руб.

В Харькове с фасада школы вновь исчезла мемориальная доска маршалу Жукову

Байкер из России насмерть сбил ребенка в Таджикистане

Власти Петербурга отказались от туристической символики Артемия Лебедева

Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум

Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумФорум состоится в сентябре во Владивостоке Подробнее

Герман Титов возглавил ХК "Трактор"

Жертвами теракта в Кабуле стали не менее семи человек

Медвежонок-подросток из Чувашии случайно забрел в Ульяновск

Задержан глава администрации тульского Новомосковска

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru