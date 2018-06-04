Режим ЧС в связи с угрозой срыва посевной введен в семи районах Томской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти семи районов Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы срыва посевной кампании в условиях большого количества осадков и холодной погоды, сообщает пресс-служба региональной администрации.

"В связи с угрозой срыва сроков сева из-за избыточного переувлажнения почвы, большого количества осадков и низких температур режим локальных ЧС к сегодняшнему дню, 4 июня, объявлен в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, хозяйства провели яровой сев на 148,6 тыс. га, или 66% запланированных площадей. При этом в прошлом году на аналогичную дату было засеяно 90,2% площадей. План по севу зерновых и зернобобовых культур выполнен на 68,5%, овощей - на 55,5%.

Аномально холодная погода с большим количеством осадков установилась по всей Сибири. Накануне режимы ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, срывающими сроки посевных работ, были объявлены в Новосибирской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что хозяйства региона приступили к весенним полевым работам 27 апреля, они намерены засеять в этом году 361,4 тыс. га: яровые культуры на площади 245,5 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые - на площади 184,8 тыс. га. Кормовые культуры посеют на площади 138 тыс. га, картофель и овощи - на 1,8 тыс. га.

По данным на 22 мая, хозяйства региона отставали от среднестатистических темпов посевной на 40%, однако, как заверял вице-губернатор Томской области, "паники нет".