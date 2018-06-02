Главные новости
В миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданства
В России

На студентов МГУ завели уголовное дело из-за надписи "Нет фан-зоне" на рекламной тумбе

Нанесенный ущерб полиция оценила в 65 тысяч рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На троих студентов МГУ, написавших на рекламной тумбе неподалеку от университета "Нет фан-зоне" (Чемпионата мира по футболу), завели уголовное дело о вандализме.

"31 мая 2018 года в полицию поступило сообщение, что около станции метро Университет неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Ущерб составил 65000 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным источника агентства, речь идет о студентах МГУ, которые сделали надпись на рекламной тумбе в рамках протестной акции против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA у комплекса университетских зданий.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

"По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. С доставленными организовано проведение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего они были отпущены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее инициативная группа студентов требовала отказаться от размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием МГУ на Воробьевых горах. Она указывала на то, что в нем находится студенческое общежитие, условия проживания в котором из-за соседства с десятками тысяч болельщиков станут невыносимыми.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МГУ, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
 Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
 Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
 Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина ЯрошенкоСотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко
Уполномоченная по правам человека попытается выяснить причины угрозы жизни российского гражданинаПодробнее
 Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Следователи начали проверку причастных к перевозке денег организаций и ведомствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреPorsche приостановил продажи новых автомобилей в ЕвропеМоскваНачальник московского главка СК подал в отставкуВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате

Порошенко и Помпео обсудили по телефону "Северный поток" и катастрофу МН17

Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем

В Турции запретили Uber

На студентов МГУ завели уголовное дело из-за надписи "Нет фан-зоне" на рекламной тумбе

Нанесенный ущерб полиция оценила в 65 тысяч рублей Подробнее

Брата экс-министра обороны Грузии вызвали в полицию из-за обвинений в подготовке провокаций на митинге в Тбилиси

Египет, соперник россиян по ЧМ-2018, сыграл вничью с Колумбией

Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS

Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSРанее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App Store Подробнее

СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции по Израилю

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru