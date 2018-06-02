На студентов МГУ завели уголовное дело из-за надписи "Нет фан-зоне" на рекламной тумбе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На троих студентов МГУ, написавших на рекламной тумбе неподалеку от университета "Нет фан-зоне" (Чемпионата мира по футболу), завели уголовное дело о вандализме.

"31 мая 2018 года в полицию поступило сообщение, что около станции метро Университет неизвестными были нанесены надписи на рекламную конструкцию, в результате чего она была приведена в негодность. Ущерб составил 65000 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным источника агентства, речь идет о студентах МГУ, которые сделали надпись на рекламной тумбе в рамках протестной акции против размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA у комплекса университетских зданий.

В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

"По подозрению в совершении данного деяния в территориальный отдел полиции были доставлены трое граждан. С доставленными организовано проведение необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего они были отпущены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее инициативная группа студентов требовала отказаться от размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием МГУ на Воробьевых горах. Она указывала на то, что в нем находится студенческое общежитие, условия проживания в котором из-за соседства с десятками тысяч болельщиков станут невыносимыми.