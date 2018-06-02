Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Около половины россиян летний отпуск проведут дома, а порядка трети респондентов - на даче, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ о предпочтениях граждан РФ на предстоящий отпускной сезон.

"Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха. В 2018 году их называют 45% и 34% соответственно", - сообщил глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров, представляя результаты социологического исследования.

При этом, по данным опроса, дома чаще других остаются жители малых городов (49%), а также респонденты, оценивающие своё материальное положение как плохое (53%), а на даче - пожилые люди (42% среди 60-летних и старше).

По данным опроса, почти каждый десятый респондент (9%) предполагает отдохнуть этим летом в Крыму, а ещё 42% опрошенных сообщили, что могут навестить полуостров в следующем сезоне.

Опрос был проведён в мае среди 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 80 российских регионах.