Почти половина россиян этим летом не пойдет в отпуск

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Около половины россиян не пойдет в отпуск этим летом, а 12% проведут отпуск дома, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

"Нет, у меня не будет отпуска этим летом" - так ответили на вопрос о планах на летний период 47% респондентов.

О планах уйти в отпуск в летние месяцы сообщили более трети респондентов (39%). При этом отдохнуть дома планируют 12% опрошенных, а провести летний отпуск на даче, либо в деревне настроены, судя по результатам опроса, 8% россиян.

13% респондентов сообщили, что проведут отпуск в поездке по России. О своем намерении отдохнуть за границей в летний период сообщили только 6% респондентов.

14 % опрошенных еще не определились с планами на лето.

Опрос был проведен с 30 мая по 6 июня среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное населения России, в 250 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ.