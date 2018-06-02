Главные новости
В миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSВ миреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреВ миреПартия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
В России

В Наро-Фоминске отказали ЛГБТ-движению в проведении гей-парада

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти подмосковного Наро-Фоминска отказали ЛГБТ-движению в проведении гей-парада в городе, сообщил активист движения Николай Алексеев.

"На ваше уведомление (...) сообщаем об отказе в согласовании проведения вышеназванного публичного мероприятия на основании п.1 ст.14 Федерального закона от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", - приводит он текст отказа в своем аккаунте в соцсети.

Активисты планировали провести гей-парад 13 июня.

Как сообщалось в заявке, предполагаемое количество участников шествия - 200 человек. Целью мероприятия было заявлено привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Подмосковье, Наро-Фоминск, ЛГБТ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на дачеПочти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Около 9% собираются в Крым в этом году, еще 42% россиян не исключают, что посетят полуостров в следующем сезонеПодробнее
 Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
 "Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
 Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
 Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина ЯрошенкоСотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко
Уполномоченная по правам человека попытается выяснить причины угрозы жизни российского гражданинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSВ миреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреВ миреПартия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреPorsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе

В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"

Лукашенко пообещал новые коррупционные разоблачения среди чиновников

В Наро-Фоминске отказали ЛГБТ-движению в проведении гей-парада

Педро Санчес присягнул перед королем Испании на посту главы правительства

Абдель Фатах ас-Сиси второй раз присягнул на посту президента Египта

В Баку допустили обсуждение пересмотра квот на нефть на встрече ОПЕК и ОПЕК+

Столичные депутаты одобрили установку бюста маршалу Говорову на западе Москвы

Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов

Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовКилауэа начал извергаться почти месяц назад Подробнее

ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018 в России

Мосгордума дала старт избирательной кампании по выборам мэра

Прием документов на выдвижение кандидатов начнется 4 июня Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru