В Наро-Фоминске отказали ЛГБТ-движению в проведении гей-парада

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти подмосковного Наро-Фоминска отказали ЛГБТ-движению в проведении гей-парада в городе, сообщил активист движения Николай Алексеев.

"На ваше уведомление (...) сообщаем об отказе в согласовании проведения вышеназванного публичного мероприятия на основании п.1 ст.14 Федерального закона от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", - приводит он текст отказа в своем аккаунте в соцсети.

Активисты планировали провести гей-парад 13 июня.

Как сообщалось в заявке, предполагаемое количество участников шествия - 200 человек. Целью мероприятия было заявлено привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации.