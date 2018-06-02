В России

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи Южных Курил

Есть обновление от 14:14

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу вечером у тихоокеанского побережья Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение зарегистрировано в субботу в 20:48 по сахалинскому времени (12:48 по Москве) с эпицентром в 150 км южнее острова Итуруп на глубине 47 км. Его ощутили в поселке Малокурильское (остров Шикотан) силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, судя по инструментальным данным, подземный толчок должны были ощутить также на островах Кунашир и Итуруп. "Сейчас мы уточняем эту информацию", - сказал собеседник.

Тревога цунами не объявлялась.

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Теги: Курильские острова, Сахалинская область
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