Второе за день землетрясение произошло вблизи Южных Курил

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в субботу у тихоокеанского побережья Курильских островов Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Еще один подземный толчок зарегистрирован в субботу в 21:25 по сахалинскому времени (13:25 по Москве) с эпицентром в 144 км южнее острова Итуруп на глубине 10 км", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в субботу в 20:48 по сахалинскому времени (12:48 по Москве) зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 150 км южнее острова Итуруп на глубине 47 км. Его ощутили на острове Шикотан силой до трех баллов.

Никто не пострадал.