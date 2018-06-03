В России

Экипажи арестованных в ОАЭ российских судов вернулись в Приморье

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Моряки с арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) российских судов "Кристалл Ист" и "Каролина Винд" в воскресенье прилетели в Приморье, сообщил директор компании-судовладельца "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой.

"Моряки вернулись, они уже дома, все живы и здоровы", - сказал Цой "Интерфаксу".

Он добавил, что на арестованных судах теперь работают новые экипажи. Заменены шесть моряков на "Каролине Винд" и семь на "Кристал Ист".

В свою очередь в пресс-службе "Газпромбанка" сообщили, что банк оплатил расходы репатриации моряков.

"Мы рады, что моряки вернулись домой. Особо хотелось бы подчеркнуть, что участие банка в их репатриации продиктовано гуманитарными соображениями. В ходе этой работы нам пришлось решать многочисленные юридические и административные проблемы, связанные с арестом танкеров, принадлежащих ООО "Находка-Портбункер", по искам иностранных кредиторов к судовладельцу", - сообщили в пресс-службе "Газпромбанка".

"В условиях отсутствия какой-либо помощи от компании-судовладельца и ее собственника - Цоя В., "Газпромбанк" добровольно взял на себя расходы по возобновлению полноценного регулярного снабжения судов, репатриации моряков, а также принял решение выплачивать заработную плату членам сменных экипажей до момента реализации танкеров новому собственнику", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее "Газпромбанк" заявлял, что как конкурсный кредитор "Находка-Портбункер" неоднократно обращался к конкурсному управляющему ООО В.Нуриеву и владельцу компании В.Цою с требованием обеспечить необходимые условия для возврата судна в порт приписки, а также содействовать ускорению процедуры реализации залога.

В марте семь дальневосточных моряков с арестованного танкера "Кристалл Ист" попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину. Моряки жаловались на ухудшение здоровья, тяжелые условия на судне. После обращений моряков на судно были доставлены топливо и продукты.

По местному законодательству экипаж не могли покинуть судно без предоставления замены или пока судно не будет продано. Документы у моряков изъяли иммиграционные власти.

Написавшие обращение моряки прибыли на судно "Кристалл Ист" в конце ноября 2017 года. Ранее их предшественники оказались в аналогичной ситуации.

Осенью прошлого года моряки с судов "Каролина Винд" и "Кристалл Ист", принадлежащих ООО "Находка-Портбункер", обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.

Эти суда арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца по требованию иностранных компаний.

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Теги: Приморье, Кристалл Ист, Каролина Винд, ОАЭ
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