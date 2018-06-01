Моряки с арестованных в ОАЭ российских судов вернутся во Владивосток 3 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экипажи на арестованных в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) российских судах "Кристалл Ист" и "Каролина Винд" заменены, до конца недели застрявшие на этих судах 13 моряков вернутся в РФ, сообщил директор компании-судовладельца "Находка-Портбункер" Вячеслав Цой.

"В воскресенье, 3 июня, моряки должны вернуться во Владивосток", - сказал Цой в пятницу агентству "Интерфакс". Он добавил, что на арестованных судах теперь работают новые экипажи. Заменены шесть моряков на "Каролине Винд" и семь на "Кристал Ист".

Как сообщалось, ранее семь дальневосточных моряков с арестованного танкера "Кристалл Ист" попросили у российских дипломатов помощи в возвращении на родину. Моряки жаловались на ухудшение здоровья, тяжелые условия на судне. После обращений моряков на судно были доставлены топливо и продукты.

По местному законодательству экипаж не может покинуть судно без предоставления замены или пока судно не будет продано. Документы у моряков изъяли иммиграционные власти.

Написавшие обращение моряки прибыли на судно "Кристалл Ист" в конце ноября 2017 года. Ранее их предшественники оказались в аналогичной ситуации.

Осенью прошлого года моряки с судов "Каролина Винд" и "Кристалл Ист", принадлежащих ООО "Находка-Портбункер", обратились за помощью в репатриации. При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой. Эти суда арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку".