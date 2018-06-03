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Спасатели выехали в район предполагаемой посадки космического корабля "Союз"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07", сообщила пресс-служба ЦВО.

Посадка запланирована на 15:40 мск в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

Военнослужащие будут находиться в готовности к поиску спускаемого аппарата в основном и запасном районах посадки.

Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка Центрального военного округа в составе двенадцати вертолетов Ми-8, двух самолета Ан-12 и одного - Ан-26. За час до посадки летчики будут приведены в готовность №1.

В поисково-спасательной операции принимают участие около 200 военнослужащих.

Амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Приняты на вооружение в 1985 году. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 - платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью. Оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием. Удаление мест базирования от района поиска достигает 350 км.

Посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07" запланирована на 3 июня в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся участники длительных экспедиций МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

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Теги: ЦВО, космос
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