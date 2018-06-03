Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Силовики проводят спецмероприятие в одном из горных районов Дагестана, введен режим КТО, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель оперативного штаба НАК в республике.
"Специальный режим контртеррористической операции введен на отдельном участке Цумадинского района Дагестана, включая населенные пункты Кванада и Гимерсо. Правовой режим действует с 4:15 мск воскресенья. Силовики разыскивают участников незаконных вооруженных формирований и их пособников", - сказал собеседник агентства.