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Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Силовики проводят спецмероприятие в одном из горных районов Дагестана, введен режим КТО, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель оперативного штаба НАК в республике.

"Специальный режим контртеррористической операции введен на отдельном участке Цумадинского района Дагестана, включая населенные пункты Кванада и Гимерсо. Правовой режим действует с 4:15 мск воскресенья. Силовики разыскивают участников незаконных вооруженных формирований и их пособников", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Дагестан
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