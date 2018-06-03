В Дагестане уничтожили главаря "цумадинской" банды

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Главарь "цумадинской" банды убит в ходе спецоперации в Дагестане, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отмечается в сообщении, изначально "была получена информация о нахождении в лесном массиве вблизи поселка Кванада Цумадинского района Республики Дагестан бандита, причастного к преступлениям террористической направленности", после этого было принято решение о проведении контртеррористической операции.

"Обнаруженный боевик отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован, - сообщили в НАК. - Предварительно он опознан как главарь "цумадинской" банды".

По данным ведомства, на месте боя обнаружен автомат и боеприпасы к нему. "Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметили в комитете.

Ранее о том, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане уничтожен боевик, "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Как сообщалось, 24 апреля в Дербентском районе Дагестана были уничтожены двое боевиков, готовившиеся совершить теракт на майские праздники. Несколькими днями ранее в НАК рассказали, что в Дербенте в ходе КТО ликвидировали девять боевиков, которые также готовили атаку на праздники.

В конце марта министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов сообщал, что в 2017 году в Дагестане были ликвидированы 40 боевиков, уничтожены шесть диверсионно-террористических групп. Он отметил, что численный состав бандгрупп сократился в разы и "достиг исторического минимума за последние 20 лет".