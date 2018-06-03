Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" завершил переход из Севастополя во Владивосток

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Учебный корабль "Перекоп" ВМФ России прибыл во Владивосток из Севастополя после дальнего двухмесячного похода, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"На флотском причале Корабельной набережной корабль встречал временно исполняющий обязанности командующего ТОФ контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман Военно-Морского Флота контр-адмирал Эдуард Луйк. Состоялся торжественный митинг, посвященный завершению перехода учебного корабля с Черного моря на Дальний Восток", - сказал Н.Воскресенский.

Выступающие подчеркнули, что учебный корабль в рамках первого похода вокруг Евразии совершил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль.

За это время корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею.

" Однако это только часть протяженного маршрута. Далее "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути и посетит Мурманск, а затем вернется в Кронштадт", - добавил Н.Воскресенский.

Такой поход организован Главным командованием Военно-Морского Флота впервые в истории, поскольку плавание корабля будет проходить в акватории четырех океанов.

На борту учебного корабля находятся 207 курсантов Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России, которые прошли морскую штурманскую практику в различных климатических зонах. В Приморье курсанты покинут корабль и вернутся к местам обучения самолетом военно-транспортной авиации.

Корабль "Перекоп" проведет во Владивостоке навигационный ремонт, а экипаж отдохнет в Шмаковском военном санатории.

Далее корабль, приняв на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ отправится в дальний поход. Первой точкой маршрута перехода станет полуостров Камчатка, и далее "Перекоп" Северным морским путем пройдет до Мурманска.

Как сообщалось, двухмесячный дальний поход "Перекопа" с Черноморского на Тихоокеанский флот начался 1 апреля. Он осуществляется по плану Главного командования ВМФ с целью прохождения морской практики курсантами военно-морских образовательных учреждений.

Поход стал первым в истории дальних походов Военно-морского института - Морского корпуса Петра Великого с точки зрения географии движения и маршрута (Севастополь - Владивосток).