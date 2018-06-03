Гендиректор "Ил" счел возможным возобновление производства "Русланов"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Возобновление производства самого крупного и грузоподъёмного самолёта в мире Ан-124 "Руслан" возможно, заявил генеральный директор ПАО "Ил", вице-президент по транспортной авиации ОАК Алексей Рогозин.

"Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", - заявил Алексей Рогозин, чьи слова привели в пресс-службе.

"Самолёты сверхтяжёлого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности", - отметил глава "Ил".

Накануне командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Он напомнил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

Согласно сайту АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), это предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 "Руслан". С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.