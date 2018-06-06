В России

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Производство самолетов типа Ан-124 в России целесообразно и вполне возможно и без украинского участия, заявил экс-главком ВКС РФ, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого", - сказал Бондарев "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что в советское время именно на ульяновском заводе осуществлялся весь цикл создания сверхтяжелых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ, и Ан-124 выпускались там.

По словам Бондарева, российским конструкторам предстоит создать новый самолет. "Он, конечно, будет называться по-другому. Прогресс шагнул далеко вперед. Это будет абсолютно новый самолет, и именно российского производства - разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели", - сказал сенатор.

"Хочу напомнить, что Украина эксплуатирует наши самолеты (Ил-76, Су-25, Су-27 и другие) и вертолеты без нашего согласия и контроля, не имея на то никакого права. И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолетов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", - отметил сенатор.

Он напомнил, что в прошлом году Россия пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления летной годности Ил-76. Однако решение о такой сделке принято не было по политическим причинам, сказал Бондарев, отметив, что виновата в этом не Россия. "Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолеты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий - постараться навредить России", - считает он.

Ранее командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Он напомнил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

Согласно сайту АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), это предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 "Руслан". С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Совет Федерации, Ан-124
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
 МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS
МГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов"Подробнее
 Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отраслиРогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионаловПодробнее
 Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин
Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефтиПодробнее
Дорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Сегодня вечером пройдет церемония открытия сквозного движения по новой магистрали от Твери до Великого НовгородаПодробнее
 Почти две трети россиян не заметили протестные акции 5 маяПочти две трети россиян не заметили протестные акции 5 мая
Из тех, кто оказался в курсе событий, 19% считают, что людям заплатили за участие в протестахПодробнее
 Дальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Ранее компания участвовала в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"Подробнее
 Чайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентов
Генпрокурор рассказал о шести тысячах нарушений закона в сфера капитального ремонтаПодробнее
 В деле о российских иконах оказалось два фигурантаВ деле о российских иконах оказалось два фигуранта
Помимо Гордона Лэнктона, в вывозе икон обвинили бывшего директора частного московского одноименного музея Елену КнязевуПодробнее
 МЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнесаМЧС отменит собственный запрет на проверки среднего бизнеса
Теперь от ежегодных плановых проверок будет защищен только малый бизнесПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Суд удовлетворил иск о взыскании 6,3 млрд руб. с оператора полигона "Кучино"

Три группы туристов из Европы заблудились в тумане на Эльбрусе

"Манчестер Юнайтед" приобрел защитника Далота из "Порту"

В Лондоне загорелся пятизвездочный отель Mandarin Oriental

В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

Россияне отправили к "прямой линии" с Путиным свыше 1,5 млн вопросов

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко

СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоАдвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцам Подробнее

Петербурженка нашла в Ленинградской области окаменелости гигантского моллюска

Орешкин предупредил депутатов Госдумы о подготовке "непопулярных решений"

"Красотка на всю голову": не родись красивой

"Красотка на всю голову": не родись красивойВ российский прокат выходит жизнеутверждающая комедия про победу над комплексами Подробнее

Выставлявшиеся в музее Лэнктона иконы возвращены в Россию

Пожар на крыше Дома педагогической книги в Москве локализован

Десятилетний мальчик пропал в Тольятти

Родственник двух экс-президентов США лишился работы после нападения на бывшую жену

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru