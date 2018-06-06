В Совете Федерации поддержали идею создания аналога самолета "Руслан" в РФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Производство самолетов типа Ан-124 в России целесообразно и вполне возможно и без украинского участия, заявил экс-главком ВКС РФ, глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия. Ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого", - сказал Бондарев "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что в советское время именно на ульяновском заводе осуществлялся весь цикл создания сверхтяжелых грузовых транспортников и иных образцов ВВСТ, и Ан-124 выпускались там.

По словам Бондарева, российским конструкторам предстоит создать новый самолет. "Он, конечно, будет называться по-другому. Прогресс шагнул далеко вперед. Это будет абсолютно новый самолет, и именно российского производства - разработанный уже нашими конструкторами. Там все будет заменено: новая навигация, новые двигатели", - сказал сенатор.

"Хочу напомнить, что Украина эксплуатирует наши самолеты (Ил-76, Су-25, Су-27 и другие) и вертолеты без нашего согласия и контроля, не имея на то никакого права. И их заявления по Ан-124 укладываются в эту общую нечестную, можно сказать, воровскую политику. Украина незаконно хочет приватизировать права на производство этих самолетов и поэтому утверждает о том, что мы их не способны производить", - отметил сенатор.

Он напомнил, что в прошлом году Россия пыталась возобновить с Украиной контакты по техобслуживанию Ан-124 взамен на документацию для продления летной годности Ил-76. Однако решение о такой сделке принято не было по политическим причинам, сказал Бондарев, отметив, что виновата в этом не Россия. "Украинцы сами чинят препятствия и стопорят этот процесс. Хотя заключение контракта на наших условиях дало бы им возможность заработать, ведь предприятие "Антонов" кругом в издержках, уже год как не выпускает самолеты. Но с нынешней Украиной абсолютно невозможно вести конструктивный диалог, к сожалению. Потому что главный мотив всех их действий - постараться навредить России", - считает он.

Ранее командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Он напомнил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

Согласно сайту АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), это предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 "Руслан". С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.