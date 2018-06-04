Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сахалинская областная дума направит на этой неделе обращение с просьбой построить мост между Сахалином и материковой частью РФ, текст обращения депутаты приняли в понедельник на внеочередном своем заседании, на котором обсуждался только этот вопрос. Обращение поддержал губернатор региона Олег Кожемяко, отметив, что на данный проект могут быть использованы изъятые у региона "нефтегазовые" деньги с проекта "Сахалин-2".

"Вопрос строительства моста имеет стратегически важное значение. Изъятые у Сахалина по СРП деньги (с 2018 года 75% доходов налога на прибыль проекта СРП "Сахалин-2" зачисляется в федеральный бюджет, 25% - в областной, до этого действовала противоположная схема - ИФ) также могут работать на Сахалинскую область, на экономику и развитие островного региона", - сказал глава региона на заседании в областной думе.

Спикер островного парламента Андрей Хапочкин пояснил, что в преддверии прямой линии с президентом РФ в областную думу поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста. "В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство РФ и лично президенту о строительстве мостового перехода", - сообщил он.

Кожемяко, в свою очередь, отметил, что реализация данного проекта "позволит снизить цены на товары народного потребления, стройматериалы, которые доставляются на Сахалин с материка, примерно на 30%". По его мнению, со строительством моста и снижением цен уменьшится и стоимость квадратного метра возводимого на острове жилья. "А пока жизнь на Сахалине дороже, чем в других регионах Дальнего Востока", - констатировал губернатор.

Он добавил, что строительство моста будет способствовать развитию морских портов Сахалина, которые получат возможность работать с транзитными грузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Государство набрало опыт строительства таких переходов на примере крымского моста. Есть строительные организации, способные это сделать в короткий срок, возникла необходимость строительства моста с Сахалина на материк. Этот вопрос имеет важное стратегическое значение для Сахалинской области, Дальнего Востока и всей России", - подчеркнул Кожемяко.

Как сообщалось, вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда просчитали два варианта строительства железнодорожной линии Селихино - Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом, стоимость проекта тогда оценили почти в 400 млрд руб. в ценах 2013 года.

В июне в прошлого года на своей прямой линии президент Владимир Путин заявил о реанимировании этого проекта, который включили в государственную стратегию развития транспортной системы России. В настоящее время строительство моста и участков железной дороги к нему (на материке и Сахалине) оценивается примерно в 540,3 млрд руб. без НДС. В случае реализации этого проекта предстоит построить 580 км железнодорожных путей.