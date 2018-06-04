В России

Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком

Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублей

Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Вид на морской торговый порт в Корсакове, Сахалин
Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Сахалинская областная дума направит на этой неделе обращение с просьбой построить мост между Сахалином и материковой частью РФ, текст обращения депутаты приняли в понедельник на внеочередном своем заседании, на котором обсуждался только этот вопрос. Обращение поддержал губернатор региона Олег Кожемяко, отметив, что на данный проект могут быть использованы изъятые у региона "нефтегазовые" деньги с проекта "Сахалин-2".

"Вопрос строительства моста имеет стратегически важное значение. Изъятые у Сахалина по СРП деньги (с 2018 года 75% доходов налога на прибыль проекта СРП "Сахалин-2" зачисляется в федеральный бюджет, 25% - в областной, до этого действовала противоположная схема - ИФ) также могут работать на Сахалинскую область, на экономику и развитие островного региона", - сказал глава региона на заседании в областной думе.

Спикер островного парламента Андрей Хапочкин пояснил, что в преддверии прямой линии с президентом РФ в областную думу поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста. "В связи с этим мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство РФ и лично президенту о строительстве мостового перехода", - сообщил он.

Кожемяко, в свою очередь, отметил, что реализация данного проекта "позволит снизить цены на товары народного потребления, стройматериалы, которые доставляются на Сахалин с материка, примерно на 30%". По его мнению, со строительством моста и снижением цен уменьшится и стоимость квадратного метра возводимого на острове жилья. "А пока жизнь на Сахалине дороже, чем в других регионах Дальнего Востока", - констатировал губернатор.

Он добавил, что строительство моста будет способствовать развитию морских портов Сахалина, которые получат возможность работать с транзитными грузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Государство набрало опыт строительства таких переходов на примере крымского моста. Есть строительные организации, способные это сделать в короткий срок, возникла необходимость строительства моста с Сахалина на материк. Этот вопрос имеет важное стратегическое значение для Сахалинской области, Дальнего Востока и всей России", - подчеркнул Кожемяко.

Как сообщалось, вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда просчитали два варианта строительства железнодорожной линии Селихино - Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом, стоимость проекта тогда оценили почти в 400 млрд руб. в ценах 2013 года.

В июне в прошлого года на своей прямой линии президент Владимир Путин заявил о реанимировании этого проекта, который включили в государственную стратегию развития транспортной системы России. В настоящее время строительство моста и участков железной дороги к нему (на материке и Сахалине) оценивается примерно в 540,3 млрд руб. без НДС. В случае реализации этого проекта предстоит построить 580 км железнодорожных путей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Сахалин, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
 Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублейПодробнее
 Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам
Наиболее острые проблемы решаются сразуПодробнее
 РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на дачеПочти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче
Около 9% собираются в Крым в этом году, еще 42% россиян не исключают, что посетят полуостров в следующем сезонеПодробнее
 Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
 Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
 "Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекВ РоссииОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамВ миреДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахВ миреУчастники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьеромВ РоссииСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСпортОбнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Помпео потребовал от Пекина обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Вербовщики боевиков задержаны в Красноярске

Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеОни переправляли религиозных радикалов в Сирию и Афганистан Подробнее

Трое детей подорвались на мине на востоке Афганистана

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Волгоградской области

Пилот погиб Подробнее

Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек

Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекИз опасного района эвакуированы более трех тысяч человек Подробнее

Ракету "Союз-ФГ" установили на "Гагаринском старте" космодрома "Байконур"

Старт ракеты с с очередной экспедицией МКС назначен на 6 июня Подробнее

Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком

Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСтроительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублей Подробнее

Превышение уровня сероводорода вновь зафиксировано в московском районе Печатники

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru