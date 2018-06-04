Что случилось этой ночью: понедельник, 4 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Извержение вулкана Фуэго в Гватемале унесло жизни как минимум 25 человек. Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человек. Пепел засыпал ближайшие деревни и выпал в части столицы Гватемалы.

- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что наиболее острые вопросы, о которых будут говорить во время "прямой линии", будут решаться незамедлительно. Остальные вопросы передадут министрам и главам регионов. Региональные власти также готовятся к "Прямой линии": сахалинские депутаты при поддержке губернатора региона хотят попросить руководство страны построить мост до материка: проект прорабатывается еще с 2013 года.

- Вербовщики, переправлявшие религиозных радикалов в Сирию и Афганистан, задержаны в Красноярске.