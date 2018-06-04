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Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым

Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского моста

Авиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров, сообщает газета "Коммерсантъ". Это объясняется открытием Крымского моста и ростом в 1,5–2 раза аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту таким образом намерены вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал. Авиакомпании, в свою очередь, заявляют об увеличении цен на билеты.

Транспортная клиринговая палата (ТКП) на основе расписаний подсчитала, что этим летом емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест, Для сравнения - в прошлом году выставили 2,7 млн кресел, а в этом — 2,1 млн. Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тыс. (14%), "Россия" — на 74 тыс. (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тыс. (13%).

"Перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт", отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов

Источник "Ъ" в отрасли отметил, что перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион. Одна из причин - рост цен на топливо в Симферополе. В 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тыс. руб., с начала этого — уже 50 тыс. руб.

Авиакомпании в то же время отмечают рост тарифов в Симферополе. В "Уральских авиалиниях" сообщили, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров заявил "Ъ", что из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза компания сократит число рейсов в Симферополь в следующий период. В "Нордавиа" заявили, что из-за роста тарифов на некоторых направлениях цена билета растет до 1 тыс. руб. Владелец "Руслайна" Николай Уланов отметил, что стоимость обслуживания выросла вдвое. По его словам, перед сезоном это "было достаточно нечестным", так как компании осенью и зимой продали до 50% билетов, ориентируясь на старые тарифы аэропорта.

В "Аэрофлоте" заявили, что для Симферополя введена программа "плоских тарифов", компании группы будут летать в Крым "по ранее заявленному расписанию". В S7 предложили пересмотреть и снизить тарифы в Симферополе, утвержденные ФАС.

В ведомстве заявили, что установлены предельные уровни тарифов и сборов на регулируемые услуги и "действующий прейскурант им соответствует". Маршруты до курортных городов Крыма в службе считают конкурентными: до Керчи, Феодосии, Ялты, Симферополя, Судака есть комплексная перевозка авиа- и автотранспортом через Анапу.

В аэропорту Симферополя изданию пояснили, что рост тарифов связан с необходимостью возвращать вложения в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал составляют 32 млрд руб., 30% из них дали инвесторы, 70% — кредиты банков. Доля Крыма в аэропорту — 49%, 51% — пул инвесторов.

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Теги: Крым
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