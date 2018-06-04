Гендиректор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко покинул свой пост

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Алексей Криворучко покинул пост генерального директора ООО "Аэроэкспресс", исполняющим обязанности назначен Михаил Ковальский, ранее занимавший должность коммерческого директора "Аэроэкспресса", сообщила компания в понедельник.
"30 мая Алексей Криворучко оставил должность генерального директора компании, которую он занимал с февраля 2010 года", - говорится в сообщении.
Ранее Криворучко также покинул пост гендиректора ООО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников"). Он является гендиректором АО "Концерн "Калашников".
Ранее источник сообщал, что Криворучко займет пост заместителя министра обороны РФ.
"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев контролируют по 37,5% компании. Столько же - у структур "Трансгрупп" и Криворучко (у последнего, в частности, - 4,16%). Еще 25% - у "Российских железных дорог".