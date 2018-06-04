Глава МВД РФ анонсировал разработку Миграционного кодекса РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МВД планирует составить так называемый Миграционный кодекс - свод законов, регламентирующий взаимодействие граждан и сотрудников правоохранительных органов в этой сфере, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в понедельник.

"В более отдаленном плане мы рассчитываем разработать Миграционный кодекс. Свод законов, где будут четко прописаны действия наших сотрудников, требования к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения", - сказал Колокольцев.

По его словам, одной из основных задач для ведомства является повышение качества оказания государственных услуг населению в сфере миграции.

В июле 2017 года замглавы МВД РФ Александр Горовой сообщал, что ведомство намерено до конца 2017 года приступить к разработке Миграционного кодекса РФ. "Миграционное законодательство будет меняться. Мы поставили перед собой задачу до конца года провести ревизию существующего законодательства (в сфере миграции - ИФ) вообще и приступить к подготовке Миграционного кодекса РФ", - сказал он, выступая в Госдуме, добавив, что на территории РФ находится около 14 миллионов мигрантов.