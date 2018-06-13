В Германии началась спецоперация по борьбе с нелегалами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Германская полиция проводит обыски в федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт в рамках борьбы с перевозкой нелегальных иммигрантов в ФРГ для последующего заключения фиктивных браков, сообщает в среду германское издание Süddeutsche Zeitung.

Операция проходит в городах Лейпциг, Айленбург, Хетшдедт. Представитель полиции сообщил местным СМИ, что аналогичные операции следует провести и в других федеральных землях.

"В Лейпциге обыски были проведены в 27 помещениях, подозреваемых трое. Фиктивные браки заключались с женщинами из стран восточной Европы, в основном, из Румынии и Чехии, которые специально для этого приезжали в Германию", - сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы полиции Марсель Претш. Он рассказал, что только в Лейпциге таких браков было заключено более десятка.

Румыния и Чехия входят в Евросоюз и тем, у кого есть паспорта этих стран, визы или вид на жительство в Германии не нужны. По словам Претша, вначале мошенники, которым индийцы и пакистанцы платили деньги, прописывали своих клиентов в специально для этого предназначенных квартирах. После регистрации в ЗАГСе женщины уезжали домой.

Услугой пользовались граждане Индии и Пакистана потому, что получить право на убежище в Германии им очень сложно. "Процент одобренных заявок от граждан этих стран на получение убежища крайне низкий", - уточнил представитель полиции.