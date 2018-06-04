Задержан глава администрации тульского Новомосковска

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Тульской области задержан глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
"Причиной задержания, возможно, стали нарушения в экономической сфере", - сказал источник.
Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.
Жерздев дважды избирался депутатом Тульской областной думы, в январе 2009 года был назначен заместителем губернатора Тульской области, с декабря 2009 года - глава администрации Новомосковска.
Город Новомосковск - второй по величине город в Тульской области, расположен в 50 км от Тулы, является крупным промышленным центром региона. Здесь расположены предприятия химической и строительной отрасли - Procter & Gamble, Knauf, "Азот" ("Еврохим"). Численность населения - более 130 тысяч человек.