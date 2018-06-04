Задержан глава администрации тульского Новомосковска

Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублей Подробнее

Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком

Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и Афганистан Подробнее

Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского моста Подробнее

Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянии Подробнее

Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство

3 июня 23:02

Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам

Наиболее острые проблемы решаются сразу Подробнее

3 июня 10:20

РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане

По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев" Подробнее

2 июня 10:07

Почти 80% россиян проведут летний отпуск дома или на даче

Около 9% собираются в Крым в этом году, еще 42% россиян не исключают, что посетят полуостров в следующем сезоне Подробнее

1 июня 14:33

Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги

В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% тела Подробнее

1 июня 10:58

В первый день лета в Поволжье пошел снег

Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 лет Подробнее

1 июня 08:40

Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"