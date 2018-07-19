Экс-главе администрации тульского Новомосковска смягчили меру пресечения

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Тулы изменил меру пресечения бывшему главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь облуправления Судебного департамента Ольга Дячук.

С ходатайством в суд обратилось УФСБ по Тульской области.

"Данное ходатайство удовлетворено. В отношении (бывшего - ИФ) главы администрации города Новомосковск Тульской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными ограничениями сроком на 16 суток - до 3 августа 2018 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке", - сказала Дячук.

5 июня Центральный районный суд Тулы избрал Жерздеву меру пресечения в виде заключения под стражу, Тульский областной суд 9 июня оставил решение райсуда в силе.

Жерздеву вменяется часть 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Следствие ведет следственный отдел регионального УФСБ.

Как сообщалось, 4 июня в администрации Новомосковска и в доме Жерздева были проведены обыски. Сам глава администрации города был задержан. Источник сообщал агентству, что возможной причиной задержания сити-менеджера стали нарушения в экономической сфере. В связи с возбуждением уголовного дела Жерздев ушел в отставку.

Новомосковск - второй по величине город в Тульской области, расположен в 50 км от Тулы, является крупным промышленным центром региона. Население составляет более 130 тыс. человек.