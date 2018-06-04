Песков посетовал на "дефицит инициативы" из США по поводу встречи Путина и Трампа

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Кремле ощущают дефицит инициативы со стороны американских партнеров в части подготовки встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По-прежнему дефицит конкретики после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта", - сказал Песков.

Накануне посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Трамп по-прежнему положительно относится к возможности встречи с российским президентом.

"Что касается потенциальной встречи (Трампа и Путина), когда придет время, о ней объявят. Белый дом, безусловно, сделает объявление. Но я думаю, что президент уже заявлял ранее, что он бы хотел встретиться с президентом Путиным и решить оставшиеся проблемы, и это хорошо", - заявил Хантсман в воскресенье в эфире Fox News.

По его мнению, "для того, чтобы этого всего добиться (решить проблемы в Сирии, Ираке - ИФ), нам нужно, чтобы обе стороны хотели встретиться, и я думаю, что обе стороны хотят". Он подчеркнул, что "нельзя представить себе, чтобы можно урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке без США и России".

"Нельзя представить себе, что можно рационально решать вопросы стратегической стабильности и ядерного оружия, когда обе наши страны обладают 90% ядерных боеприпасов в мире. Изоляция не улаживает дела", - сказал Хантсман.

Ранее газета "Уолл-стрит Джорнэл" писала со ссылкой на источники в администрации, что представители Белого дома прорабатывают вопросы, связанные с возможной встречей американского лидера и президента России. По данным источников, Дж.Хантсман прибыл в Вашингтон, чтобы помочь запланировать встречу.

По данным источников газеты, официальная встреча Д.Трампа и В.Путина - это текущий проект американского посла в России. Целью переговоров может стать обсуждение имеющихся разногласий между двумя странами.