WSJ узнала о готовящейся встрече Путина и Трампа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Белый дом занимается подготовкой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщил в пятницу изданию Wall Street Journal высокопоставленный чиновник из американской администрации.

По его словам, активное участие в подготовке принимает посол США в России Джон Хантсман. "Организация официальной встречи между Трампом и Путиным - это проект посла Хантсмана, который находится в работе непрерывно на протяжении многих месяцев" - сказал собеседник издания.

Тем не менее, подчеркнул он, переговоры пока в начальной стадии.

Если они увенчаются успехом, это будет третья встреча президентов России и США.

В марте Трамп говорил, что хотел бы встретиться с Путиным в ближайшем будущем; в качестве места саммита предлагался Белый дом. Однако в мае в Кремле заявили, что никаких подвижек в организации встречи нет.