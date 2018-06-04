Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пилоты авиакомпании "Победа" уволены за попытку в пьяном виде отправиться в рейс Сургут-Махачкала, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

"В "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута "Победа" была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова.

Он также добавил, что законодательство не предусматривает лишение нарушителей пилотских свидетельств.

"Победа" будет добиваться внесения в законодательство жесточайшей ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли", - подчеркнул Калмыков.

Как сообщили СМИ, 26 мая два пилота "Победы" в состоянии алкогольного опьянения пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Это выяснилось на медосмотре перед полетом, пилоты были сняты с рейса.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", образована в сентябре 2014 года. Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.