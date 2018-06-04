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Подписано постановление, позволяющее тратить маткапитал на перекредитование ипотеки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, позволяющее расходовать материнский капитал на перекредитование ипотеки для семей, взявших ее до рождения второго и последующих детей.

"Подписано постановление правительства. Оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть до и после рождения второго ребенка и последующих детей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что до настоящего момента средства маткапитала можно было использовать на перекредитование ранее выданных займов по строительству и приобретение жилья только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго и последующих детей.

"Это не очень удобно, людям нужно больше свободы распоряжения деньгами", - заметил Медведев в связи с этим.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе правительства, что данное нововведение может коснуться примерно 1,9 млн российских семей.

"Мы делаем этот вывод, исходя из того, что на протяжении всего периода времени из общего количества семей, которые получили или приняли решение воспользоваться материнским капиталом, на жилье направили средства материнского капитала 5,3 млн. При этом, 3,4 млн семей направили средства материнского семейного капитала именно на погашение кредитов. В деньгах это 1,3 млн рублей, и порядка 1,9 млн семей направили (маткапитал) на приобретение жилья. Это еще 0,7 трлн рублей", - сказала она.

По словам Голиковой, всего маткапиталом с начала действия этой программы 1 января 2007 года воспользовались 8,55 млн семей, и 5,1 млн семей уже полностью использовали средства маткапитала. Она рассказала, что на образование детей средства маткапитала направили, по состоянию на 1 мая текущего года, 537,3 тыс. семей на сумму 31,4 млрд рублей.

"Сейчас с учетом нового демографического пакета, с учетом того, что семьям предоставлена возможность получать денежные выплаты на второго, третьего и последующих детей, на 30 мая для получения средств из материнского капитала именно на эти цели подано 8 тыс. 817 заявлений, и по 5 тыс. 940 уже пенсионным фондом принято решение, соответственно денежные выплаты непосредственно ушли в семьи", - сказала Голикова.

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Теги: Дмитрий Медведев, Татьяна Голикова
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