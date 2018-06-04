Владельца американского музея икон заочно арестовали в РФ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал заочный арест владельца частного американского музея русских икон Гордона Лэнктона, обвиняемого в невозвращении в Россию культурных ценностей.

"По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Лэнктону предъявлено обвинение по статье 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации). Он объявлен в международный розыск.