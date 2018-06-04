В музее Андрея Рублева сообщили о возвращении всех икон с выставки в США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Все российские иконы, выданные музеем Андрея Рублева на выставку в музей Гордона Лэнктона в США в 2011 году, были возвращены в Россию.

"Все наши иконы, без исключения, 37 икон, были возвращены в Россию. Раньше срока, по договору, в связи с проблемами, вызванными госгарантиями в связи с претензиями на наследство Шнеерсона", - рассказал "Интерфаксу" директор музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин в понедельник.

Он отметил, что все иконы были возвращены до окончания выставки.

"Она должна была закончиться летом 2011 га, а весной все иконы были возвращены обратно", - пояснил собеседник агентства.

Миндлин отметил, что это вызвало "неудовольствие нашего американского партнера". По его словам, с этого времени иконы находятся в России.

На выставке, которая походила в американском Музее русских икон в Клинтоне (штат Массачусетс) с 2010 по 2011 год, были представлены только иконы из собрания музея Андрея Рублева.

Ранее сегодня стало известно, что Тверской суд Москвы в понедельник санкционировал заочный арест владельца частного американского музея русских икон Гордона Лэнктона, который обвиняется в невозвращении в Россию культурных ценностей.