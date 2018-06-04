В Екатеринбурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 26

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Екатеринбурге пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

"Всего пострадавших было 26, двое отказались от госпитализации. Трое подростков были госпитализированы в детскую больницу, остальные - в травматологические отделения других медучреждений", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что взрослые пассажиры доставлены в больницы №23, №24 и №36.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, водитель автобуса и кондуктор отказались от госпитализации.

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, по вине которого, предположительно, произошло ДТП, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерй Горелых. По его словам, с водителями работают сотрудники полиции.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу и задел автобус по касательной. "Также поступила информация, что водитель автомобиля Daewoo Nexia в момент ДТП, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.