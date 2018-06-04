В Екатеринбурге 24 человека пострадали в ДТП с автобусом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус и автомобиль Daewoo Nexia столкнулись в Екатеринбурге, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

"По предварительным данным, 24 пострадали. Поступила информация о четырех госпитализированных", - отметила она.

Она добавила, что ДТП могло произойти по вине водителя легкового автомобиля, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В сообщении прокуратуры Свердловской области говорится, что в результате столкновения автобус, ехавший по маршруту №64, упал в кювет и перевернулся.